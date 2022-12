Shopping Centrum M2 schenkt dozen vol snoepzakken aan Sint-Vincentius

Maasmechelen

De Sint-Vincentiusvereniging van Maasmechelen mocht deze week honderd snoepzakken afhalen in Shopping Center M2 in Eisden. “Deze schenking is het startschot van een solidaire decembermaand, want in het weekend van 17 en 18 december vinden en nog twee solidaire kerstacties plaats in ons Shoppingcenter”, zegt Catia Spagnoletti, shoppingmanager bij de M2.

De Vincentiusvereniging trok naar huis met vier dozen vol met puntzakken gevuld met Sint-snoep. “Wij verdelen dat vrijdag onder de gezinnen die bij ons langskomen”, klinkt het. “Wekelijks maken we enkele honderden gezinnen blij met wat we overal krijgen.”

Volgende week start op de Pauwengraaf een inzamelactie van speelgoed dat de kinderen met de Kerstman ruilen voor een zak snoep. Aan de winkelaars deelt de Kerstman zaterdag tussen 14 en 18 uur kerstballen uit waaraan een ticket met een prijs zit. (jth)