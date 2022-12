Vorige maand was op vier na warmste november ooit in Europa

November 2022 was de op vier na warmste novembermaand ooit in Europa. Dat tonen de nieuwste gegevens van de Copernicus Climate Change Service aan, een programma van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. De meteorologische herfst was de op twee na warmste in Europa.

De wereldwijde gemiddelde temperatuur was vorige maand bijna 0,2 graden Celsius warmer dan het gemiddelde voor november van 1991-2020. Wereldwijd waren de novembermaanden van 2012 en 2015-2021 wel nog warmer. Alle andere novembermaanden waren koeler.

In Europa staat vorige maand ‘hoger’ in de rangschikking. Slechts vier novembermaanden waren nog warmer. Er is daarbij sprake van een gemiddelde temperatuur die 1,4 graad warmer is dan gemiddeld. Volgens Copernicus waren de temperaturen in het westen, zuidoosten en uiterste noordoosten van Europa veel warmer dan gemiddeld.

“Bovendien waren de temperaturen in veel oceaangebieden zacht, vooral in de noordelijke Europese zeeën en de noordelijke Atlantische Oceaan”, zegt adjunct-directeur Samantha Burgess van C3S in het persbericht. “Andere zeegebieden met een bovengemiddelde oppervlaktetemperatuur zijn het westelijke deel van de Middellandse Zee en de meeste oceanen die aan Antarctica grenzen.”

Europa beleefde zijn op twee na warmste herfst in 2022, met 1 graad Celsius boven het gemiddelde. Vooral in het westen van Europa waren de temperaturen hoog. Eerder had het KMI al gemeld dat de meteorologische herfst in België de op twee na warmste was ooit.

Oktober 2022 was volgens Copernicus de warmste tiende maand ooit in Europa. September was gemiddeld 0,4 graden koeler dan in de periode 1991-2000.