Memorial Van Damme is in 2023 laatste manche Diamond League voor finale in Eugene

De volgende editie van de Memorial Van Damme vindt plaats op 8 september 2023. Het is de laatste van 14 Diamond League-meetings voor de finale op 16 en 17 september in het Amerikaanse Eugene, waar het voorbije WK doorging. De organisatie maakte de planning woensdag bekend.

De meeting in het Poolse Silezië, reeds vervanger van de twee Chinese meetings in 2022 omwille van het coronavirus, is nu zeker van een plaats op de kalender tot 2027.

Het belangrijkste internationale atletiekcircuit schiet op 5 mei uit de startblokken in het Qatarese Doha en loopt dus ten einde in Eugene met de Prefontaine Classic.

De Memorial Van Damme krijgt overigens opnieuw de finales van de Diamond League toebedeeld in 2024 en 2026 en die zullen afgewerkt worden over twee dagen. Het Zwitserse Zürich neemt in 2025 en 2027 op zijn beurt de finales voor zijn rekening.

De kalender van de Diamond League in 2023:

5 mei - Doha (Qatar)

28 mei - Rabat (Marokko)

2 juni - Rome (Italië)

9 juni - Parijs (Frankrijk)

15 juni - Oslo (Noorwegen)

30 juni - Lausanne (Zwitserland)

2 juli - Stockholm (Zweden)

16 juli - Silezië (Polen)

21 juli - Monaco (Monaco)

23 juli - Londen (Verenigd Koninkrijk)

29 juli - Sjanghai (China)

3 augustus - Shenzhen (China)

31 augustus - Zürich (Zwitserland)

8 september - Brussel (België)

16-17 september - Eugene (Verenigde Staten)