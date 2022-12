Rode Duivels nemen afscheid van Eden Hazard: “Merci voor alles, broer!”

Eden Hazard, de aanvoerder van de Rode Duivels, heeft een kleine week na de uitschakeling in de groepsfase op het WK voetbal in Qatar beslist om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière.

Zijn afscheid als international laat de voetbalwereld niet onberoerd en op sociale media wordt dan ook uitvoerig gereageerd op het afscheid van het Belgische icoon.

“Wat een reis is het geweest. Bedankt Capi. Je zal gemist worden!”, pende Kevin De Bruyne, ploegmaat bij de Belgische nationale ploeg, neer op Twitter. KDB ligt in poleposition om Hazards aanvoerdersband over te nemen bij de nationale elf.

“Het was een eer om aan je zijde te hebben gespeeld”, luidde de Twitter-boodschap van Steven Defour, voormalig Rode Duivel en huidig trainer van KV Mechelen.

Verder spraken nog enkele andere Rode Duivels zich uit over de aankondiging van Hazard.

“Bedankt voor alle ongelofelijke momenten, Eden”, stond in naam van Simon Mignolet te lezen. Met de woorden “Bedankt voor alles” namen ook Axel Witsel en Michy Batshuayi afscheid van hun aanvoerder.

Gewezen voetballer en international Jelle Van Damme nam in reactie op de Instagram-post van Hazard dan weer het letterwoord “G.O.A.T.” in de mond, wat vrij vertaald de “beste aller tijden” betekent.