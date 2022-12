Van Zon neemt Metro-vestiging over, geen kandidaat-overnemers voor Makro

De Nederlandse groothandelsketen Sligro neemt bijna alle vestigingen van Metro over. Metro is een groothandel die levert aan horecazaken. Alleen de Metro-vestiging in Antwerpen-Noord wordt niet overgenomen, maar de negentien personeelsleden mogen wel in de naburige vestiging van Sligro werken. De Metro-vestiging in Evergem wordt overgenomen door Horeca Van Zon.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft vanochtend beslist dat de Nederlandse groothandel Sligro bijna alle Metro-vestigingen mag overnemen. Dat betekent dat de naam Metro verdwijnt. De vestigingen in Antwerpen-Zuid en Sint-Katelijne-Waver zullen dus worden omgedoopt tot Sligro’s. De Metro-vestiging in Antwerpen-Noord sluit de deuren, omdat er al een Sligro in de buurt is. De negentien personeelsleden van Metro in Antwerpen-Noord mogen in die Sligro gaan werken.

Sligro neemt ook honderd mensen over die vandaag op het hoofdkantoor van Makro Cash & Carry in Wommelgem werken. Dat hoofdkantoor wordt gedeeld door Metro en supermarktketen Makro. Maar voor het financieel noodlijdende Makro zijn er geen biedingen binnengekomen. De supermarktketen is nog tot 14 januari beschermd tegen zijn schuldeisers. De raad van bestuur van Makro moet beslissen wat er daarna met de supermarkten moet gebeuren.

Sligro betaalt 47 miljoen euro voor de Metro-groothandels. De vestiging van Metro in het Oost-Vlaamse Evergem wordt overgenomen door Horeca Van Zon voor 400.000 euro.

Het personeel van Metro reageert met gemengde gevoelens op de overname. “We hadden gehoopt om de naam Metro te kunnen behouden”, zegt Johan Algoet, vakbondsafgevaardigde van ACV Puls. “Het bod van Sligro is goed, maar we hopen dat onze klanten ook de huismerken kunnen blijven kopen, zoals Metro Chef, Aro en Horeca Select. De klanten komen daar echt voor. Die producten zijn van een goede kwaliteit en goedkoper dan de grote merken. We hopen ook dat de producten op de Belgische markt gebaseerd zullen blijven. Maar goed, we bekijken het later. En we geven Sligro een kans.”