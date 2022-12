Waarom WK darts voor titelverdediger Peter Wright op geen slechter moment kon komen: “Ze vreesde dat ze zou sterven”

Normaal gezien is de titelverdediger een van de topfavorieten op het WK darts. Maar dit jaar is dat niet het geval. Peter Wright begint donderdag aan zijn campagne met een heleboel twijfels.

‘Snakebite’ kroonde zich vorig jaar op z’n 52ste voor de tweede keer tot wereldkampioen. De Schot versloeg in de finale Michael Smith met 7-5 en werd voor het eerst nummer één van de wereld.

Wright speelde vervolgens echter geen uitmuntend 2022. Hij won weliswaar een Players Championship en de German Darts Open (in een finale tegen Dimitri Van den Bergh), maar voor het eerst sinds 2013 haalde de Schot geen enkele finale van een ‘major’, een van de toptoernooien. En ook in de prestigieuze Premier League kon Wright niet schitteren als wereldkampioen. Gevolg: Wright is alweer nummer één af, ten voordele van Gerwyn Price.

“Ik speel echt slecht”, zei de Schot eerder dit jaar al eens. “Ik moet terug naar af en bekijken hoe ik me best voorbereidt op het volgende toernooi. Ik ga niet panikeren, want ik heb de nodige klasse. Ik ga er wel weer staan én winnen. Ik kan iedereen verslaan als ik mezelf correct kan voorbereiden. Maar als ik dat niet doe, dan verlies ik.”

© ISOPIX

“Vreselijke weken”

En net daar wringt het schoentje richting WK, waar hij vanavond opent tegen de winnaar van het duel tussen Mickey Mansell en Ben Robb. De vrouw van Wright, Joanne, is zwaar op de sukkel met haar gezondheid en moest twee keer met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Midden november won Wright na een thriller met 5-4 van Alan Soutar op de Grand Slam of Darts. Na afloop moest de Schot zijn tranen bedwingen in een interview.

“Ik heb zeker overwogen om deze wedstrijd niet te spelen, maar ‘Jo’ drong erop aan dat ik toch kwam opdagen. Ze is in veilige handen, ze zorgen voor haar. Dat is het belangrijkste. Maar het was heel lastig om te spelen. Met een ambulance is ze afgevoerd en ik vernam dat ze heel veel pijn lijdt. Ik ben zo snel ik kon naar daar gegaan en ben pas weer vertrokken rond 04u00 vannacht. Daarom zie ik er zo slecht uit (lacht). Vandaag wilde ik teruggaan, maar ik mocht haar niet zien. Dat was best pijnlijk, dus het boeide me vanavond even niet of ik won of niet.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wright gaf niet veel later verstek voor de Players Championship Finals, het laatste toptoernooi voor het WK. De regerende wereldkampioen deed onlangs samen met zijn vrouw - die ook zijn manager is - hun verhaal bij Oche180.

“Het zijn een paar vreselijke weken geweest”, aldus de Schot. “Jo werd naar het ziekenhuis gebracht tijdens het eerste weekend van de Grand Slam. Ze had zo veel pijn en vertelde mij dat ze vreesde dat ze zou sterven. Net omdat de pijn zo erg was. Eerst dachten de dokters dat ze gewoon uitgeput was na het verwijderen van haar galblaas en een hysterectomie. Maar blijkbaar werd de pijn veroorzaakt door een scheur in de galbuis, waardoor er galvloeistof in haar lichaam lekte.”

© EPA-EFE

Hallucinaties

Joanne Wright ging ook achteruit door bijkomende problemen, zoals uitdroging en een ingeklapte long. “Bovendien mocht ik haar zes dagen lang niet zien in het ziekenhuis”, zuchtte Wright. “Het was belachelijk zorgelijk voor ons allemaal. Uiteraard kon ik me helemaal niet concentreren op het darten. Mijn gedachten waren volledig bij Jo en niet bij de Grand Slam.”

“Ik hallucineerde en zag monsters, het was heel eng”, liet mevrouw Wright weten. “Als een raam hoog genoeg was geweest om door te springen, zou ik gesprongen hebben. Ik mag nog niet naar huis vanwege de ingeklapte long, het is het ene na het andere geweest. En ik moet ook nog een rugoperatie ondergaan. Ik dacht dat een galblaasoperatie één van de makkelijkere operaties zou zijn. Niet dus.”

Even leek het de goeie kant op te gaan. Eind november meldde ‘Snakebite’ dat zijn vrouw na een kleine twee weken eindelijk opnieuw naar huis mocht. Maar enkele dagen later moest Wright toezien hoe Joanne opnieuw werd opgenomen. “Moest maandag met spoed naar het ziekenhuis en zijn vandaag weer terug voor een CT-scan. Zodra er een bed beschikbaar is, wordt ze weer opgenomen op een afdeling.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op 2 december kreeg Joanne opnieuw de toestemming om het ziekenhuis te verlaten. Mits de nodige antibiotica en pijnstillers. Maar: “Maandag weer terug voor een MRI-scan. Dan opnieuw naar de chirurgische afdeling voor een behandelplan”, aldus de vrouw van de wereldkampioen, voor wie de nachtmerrie dus ook blijft duren.

Peter Wright zelf onderging eerder dit jaar een soortgelijke operatie, om zijn galblaas te verwijderen. “Het is zo zwaar geweest”, stelde hij nog. “Ik kom terug om op het WK mijn titel te verdedigen. Dit is verre van de beste voorbereiding daarop, maar ik voorspel een finaleplek voor mezelf. Mijn vorm is redelijk goed en zolang ik me goed voel, weet ik dat ik goed ga zijn op het WK. Ik weet perfect wat ik moet doen om me klaar te stomen, dus ik zie niet in waarom ik niet goed ga gooien. Het is aan de rest om mij af te stoppen. Ik kom ook een beetje langs de achterdeur binnen aangezien iedereen praat over Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Michael Smith, Luke Humphries, Nathan Aspinall en Josh Rock. Dus we zien wel wie ik tegenkom in de finale.”