Volgens haar was het een ongeluk, maar influencer (28) moet naar assisen voor moord op baby

In de nacht van 18 op 19 februari 2019 werd de politie opgeroepen naar het Hotel De France in Sint-Gillis, vlakbij het Brusselse Zuidstation. Bij aankomst troffen de politiemensen een baby van amper twee maanden oud aan, die niet meer ademde. Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar het enkele dagen later overleed.

De moeder van het kind werd opgepakt, maar na verhoor vrijgelaten. Soraya S (28). verklaarde dat ze de baby even alleen had gelaten met haar 3-jarige dochter om te douchen. Volgens de vrouw zou het zusje per ongeluk op de baby zijn gaan liggen, waarna het stikte. Het openbaar ministerie ziet dat anders en is van mening dat de vrouw haar baby om het leven heeft gebracht. De zaak kwam voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die besliste om de twintiger terecht te laten staan voor moord. “De KI heeft inderdaad de beslissing van de raadkamer bevestigd en mijn cliënte doorverwezen naar het assisenhof”, zegt advocaat Nathalie Gallant.

Een datum voor het assisenproces is er nog niet. Vorige maand werd Soraya S. nog bij verstek nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor de oplichting van tientallen slachtoffers. De vrouw zou haar rol als influencer op sociale media hebben misbruikt om dure cosmetica aan te prijzen, waarna ze tientallen bestellingen aanvaardde, maar na betaling de producten niet leverde. Daarnaast werd ze ook veroordeeld voor de oplichting bij aankoop van tweedehandse smartphones. Volgens de rechtbank leidde ze de verkopers om de tuin met een vals betalingsbewijs. Haar advocaten lieten alvast weten verzet aan te tekenen tegen dat vonnis.