Staatsgreep verijdeld door inval met 3.000 agenten in Duitsland: dit weten we al

De Reichstag bestormen en de controle over de staat overnemen. Terug naar 1871, de tijd van het Duitse Keizerrijk. Zie daar het vergevorderde plan van een groep goed georganiseerde extreemrechtse Duitse militairen. De staatsgreep die op til was, werd woensdagochtend tijdens Operatie Soko verijdeld door drieduizend agenten.

“Reichsbürger Razzia.” Zo doopt boulevardblad Bild de inval in elf van de zestien deelstaten. Een razzia waar liefst drieduizend agenten voor dag en dauw aan deelnamen. Goed voor 137 huiszoekingen, uitlopers van een gerechtelijk onderzoek dat momenteel 52 verdachten telt. Vijfentwintig onder hen werden vanochtend tijdens de geheime ‘Operatie Soko’ uit hun bed gelicht. Ook in het Oostenrijkse Kitzbühel en het Italiaanse Perugia vonden huiszoekingen plaats. Alle verdachten zijn - op één Rus na - Duitsers met extreemrechtse linken.

Terugkeer naar keizerrijk

De groepering staat gekend als de ‘Reichsbürger-beweging’. Ze erkennen de legitimiteit van de Duitse staat niet, weigeren vaak belastingen te betalen, verzamelen massaal illegale wapens, zijn pro gewelddadige aanslagen en staan bekend om hun racistische complottheorieën. Het doel: de Duitse republiek vervangen en een staat modelleren naar het Duitse keizerrijk zoals dat in 1871 werd gesticht. Ze hebben heimwee naar de tijd van Otto von Bismarck, de architect van het Duitse Keizerrijk.

Prins Heinrich XIII Reuss — © AP

Een 71-jarige man die bekendstaat als ‘prins Heinrich XIII’ zou centraal staan in hun plannen. Ook Birgit M.-W., een 58-jarige Berlijnse rechter en voormalig parlementslid voor het extreemrechtse AfD, de Russische Vitalia B., een man die werkt bij de speciale eenheid in het Duitse leger en verschillende andere voormalige leden van het Duitse leger zouden deel uitmaken van de groep.

LEES OOK. Duitse politie pakt 25 rechts-extremisten op die parlement wilden bestormen en staatsgreep wilden plegen

De Reichstag bestormen

Volgens Duitse media waren er vergevorderde plannen om het Duitse parlement, de Reichstag, gewapenderhand te bestormen en de staat de facto over te nemen. De Duitse inlichtingendienst schat de totale beweging op zo’n 21.000 mensen. Binnen Reicksbürger zijn er kleinere afsplitsingen, zoals “Koninkrijk Duitsland” en “Confederatie van het Duitse Rijk.”

De Reichstag innemen, dat was het plan van de gewapende bende extreemrechtse personen. — © REUTERS

“Er zouden doden vallen”

“De verdachten behoren tot een terroristische organisatie die uiterlijk eind november 2021 is opgericht en die zich tot doel heeft gesteld de bestaande staatsorde in Duitsland te omzeilen en te vervangen door een eigen regeringsvorm. De basis daarvan was al uitgewerkt”, zegt de Duitse procureur-generaal die het onderzoek aanstuurt. “Ze zijn er zich van bewust dat er bij die staatsgreep ook doden zullen vallen. De vereniging ziet het als een noodzakelijk tussenstap om zo’n systeemverandering te realiseren.”

Het plan is dus verijdeld, de grootschalige politieactie is nog aan de gang. Later op de dag volgt meer nieuws over het concrete aantal arrestaties.