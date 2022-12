Adil El Arbi op bedevaart naar Mekka: “Droom die uitkomt”

Adil El Arbi is op bedevaart naar Mekka. Dat schrijft hij zelf op Instagram. “Een droom die uitkomt”, klinkt het.

“Gezegend dat ik umrah(islamitische bedevaart, red.) kan doen met mijn vrouw en broers”, schrijft El Arbi bij foto’s van zichzelf voor de kaaba, de heiligste plaats in de islam die elke moslim (indien mogelijk) één keer in zijn leven bezocht moet hebben. Ook Bilall Fallah, de collega-regisseur van El Arbi, is namelijk mee naar Mekka.