Persconferenties mijdt hij als de pest en dus interviewt de FIFA z’n eigen voorzitter: “Dit was de beste groepsfase ooit op een WK”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn tevredenheid geuit over hoe het WK voetbal in Qatar tot dusver is verlopen. Hij omschrijft de groepsfase als “de beste ooit” in een video die woensdag gepubliceerd werd op de website van de Wereldvoetbalbond.

“Ik heb inderdaad alle wedstrijden gezien, en heel eenvoudig en duidelijk gezegd was dit de beste groepsfase van een FIFA-wereldkampioenschap ooit”, aldus Infantino. “Dat is veelbelovend voor de rest van het WK.”

“De wedstrijden waren van grote kwaliteit in mooie stadions. Dat wisten we al. Maar ook het publiek dat er was, was ongelooflijk, met gemiddeld meer dan 51.000 toeschouwers. Tweeënhalf miljoen mensen in de straten van Doha en een paar honderdduizend elke dag in de stadions, allemaal samen, samen juichend, hun teams steunend, fantastische sfeer, geweldige doelpunten, ongelooflijke opwinding en verrassingen.”

De video werd gepubliceerd op de eerste rustdag na alle achtste finales. Infantino prijst dat daarin voor het eerst teams uit alle continenten present tekenden. “Er zijn geen kleine teams en geen grote teams meer”, zegt Infantino. “Het niveau is erg gelijk.”

De FIFA-voorzitter - die onder vuur kwam te liggen na enkele gepeperde uitspraken in de aanloop naar het WK en sindsdien de media mijdt - verklaart verder dat meer dan 2 miljard mensen de WK-wedstrijden tot nu op tv hebben bekeken. Hij is ervan overtuigd dat de grens van 5 miljard tv-kijkers op 18 december zal worden bereikt.