Alkense KSA’ers leven week lang samen: “Na school konden we meteen roddels delen”

Alken

De Kimmers, de oudste leden van KSA Alken-Centrum, zijn op leefweek geweest. “We hebben een hele week samen gegeten, geslapen, spelletjes gespeeld en veel gelachen in onze KSA-lokalen”, vertellen Kaat en Lieze. “Overdag moesten we helaas naar school, maar zelfs daar ging de leefweek door. Onze leidsters stuurden online opdrachten door die we zo snel en zo goed mogelijk moesten uitvoeren. Dat ging van selfies maken met de leerkrachten tot verkleed naar school gaan. Dolle pret dus!”

Omdat de gezellige avonden al wel eens uitliepen, was het overdag soms op de tanden bijten. Hoe zo’n avond er dan uitzag? “We speelden enthousiast spelletjes, wasten samen af met muziek en elke dag na school konden we elkaar meteen de roddels van die dag vertellen. Kortom, de Kimmers zijn de gezelligste groep van KSA Alken-Centrum.” (rudc)