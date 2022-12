“Ik voelde me na mijn show op Pukkelpop zó goed, dat ik een dag later spontaan op vakantie naar Spanje ben vertrokken.” Aan het woord is de Lummense rapper Dikke, amper 25 lentes jong, maar al drie muziekalbums rijk. “Door het succes was ik een beetje een sterrenleven gaan leiden, maar een gouden wc-pot van 24 karaat heb ik niet gekocht.”