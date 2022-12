COLUMN. Waarom Sil blij is met vriendelijk stinkdier in het Natuurhulpcentrum: “Ooit rende medewerker brakend weg”

Vorige week kregen we bezoek van een landbouwer met een bijzonder dier. Tijdens werkzaamheden op zijn gronden zag de man een speciaal diertje rondlopen op het veld. Zonder veel problemen kon hij het diertje vangen. Het bleek om een vriendelijk stinkdier te gaan. Gelukkig was het vriendelijk, want anders had de man zeker een stinkend goedje over zich gekregen.

Bij stinkdieren die als huisdier worden gehouden, worden de geurklieren weggehaald. En ik begrijp perfect waarom. Wij hebben ooit een stinkdier opgevangen dat meegereisd was in een container met een lading hout. Het dier was erg verzwakt omdat het lange tijd niet gegeten had. Drinken kon het wel dankzij sap uit het hout en door de condens in de container. Maar na enkele weken bij ons kwam het dier weer op krachten. Toen we het verblijf weer eens wilden poetsen, kreeg een van onze medewerkers de volle laag. Brakend en kokhalzend is hij naar de douche gerend. Dagen later hing de doordringende geur nog steeds in ons gebouw. Dus ik ben maar wat blij dat dit diertje vrij vriendelijk lijkt.