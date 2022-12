Ook agent lichtgewond geraakt aan oren door vuurwerk tijdens voetbalfeest in Eisden

Tijdens het voetbalfeest na de wedstrijd tussen Marokko en Spanje is dinsdagavond in Eisden een agent lichtgewond geraakt. Hij kreeg last van oorsuizen nadat er vlak langs hem zwaar vuurwerk ontplofte.

Na de overwinning van Marokko op Spanje dinsdagavond kwam ook de Marokkaanse gemeenschap van Eisden de straat op om te feesten. Uitzinnige supporters en toeterende auto’s kwamen samen op de Pauwengraaf. Maar in de menigte werd ook zwaar vuurwerk afgestoken. Het zou onder meer gaan om Cobra 6, een populair knalvuurwerk dat illegaal is in België.

De politie Lanaken-Maasmechelen was ter plaatse om het feestgedruis in goede banen te leiden. “Maar op een bepaald moment raakte een van onze politiemannen gewond nadat vlak naast hem vuurwerk tot ontploffing werd gebracht”, zegt Tania Olaerts van de politie Lanaken-Maasmechelen. “Daardoor kreeg hij last van oorsuizen. Gelukkig is de agent woensdag toch weer aan de slag kunnen gaan en is hij niet arbeidsongeschikt. Maar we willen de betrokken feestvierders er wel op wijzen dat het heel gevaarlijk is om bommetjes en vuurwerk af te steken in een mensenmassa. Zeker omdat er dinsdagavond ook kinderen aanwezig waren.”

Etalage vernield

Een aantal onbekenden staken ook vuurwerk af in een vuilnisbak, waardoor de etalageruit van Albano, een winkel waar ze naaimachines verkopen, werd vernield. De brandweer kwam ter plaatse om de glasscherven op te ruimen en de etalage dicht te maken. De politie Lanaken-Maasmechelen analyseert de camerabeelden van het incident om de daders te kunnen identificeren. siol

Ook de ruit van winkel Albano op de Pauwengraaf sneuvelde door vuurwerk. — © Jos Thomassen

© Jos Thomassen