Duizelingwekkend TikTok-fimpje toont hoe waaghals tot top van Antwerpse kathedraal klautert: “Een simpele klim”

In een filmpje op TikTok is te zien hoe een man tot aan de top van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is geklommen. Wanneer de waaghals zijn klim van maar liefst 123 meter heeft uitgevoerd, is voorlopig onduidelijk. Hij noemt het alvast “een simpele klim met slechte weersomstandigheden”.

Het filmpje verscheen in de nacht van dinsdag op woensdag op TikTok. Op het account van de klimmer is te zien hoe hij al meerdere historische gebouwen over heel Europa heeft beklommen, waaronder het justitiepaleis in Lyon en de kathedraal van Straatsburg (142 meter). De TikTokker schrijft er wel bij dat de handelingen in zijn video’s worden uitgevoerd door of onder toezicht van professionals. “Probeer het zelf niet”, is de boodschap.

Bij zijn resem aan bekende gebouwen komt nu dus ook de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. In het filmpje is te zien hoe de man via een ladder de top van de kathedraal bereikt. “C’est magnifique, putain”, zegt hij wanneer hij de top bereikt.

Wanneer het fragment is opgenomen, is voorlopig onduidelijk. De Antwerpse politie bevestigt dat ze afgelopen nacht geen melding hebben ontvangen. Wel vertelt de klimmer dat het 3 tot 4 graden is.

De kathedraal is gelegen op de Handschoenmarkt en is de hoofdkerk van het bisdom Antwerpen. Met een toren van maar liefst 123 meter hoog heeft de kathedraal de hoogste kerktoren van de Lage Landen.

Niet strafbaar

Dat het filmpje over de klim nu op TikTok verschijnt, is in principe niet strafbaar. “Het is vooral een kwestie van veiligheidsoverwegingen”, legt politiewoordvoerder Wouter Bruyns uit. “Als iemand beslist een gebouw op te klimmen, dan is dat op eigen risico. Wanneer die persoon de kathedraal zou binnendringen, dan is dat strafbaar.”

De TikTokker zou wel een GAS-boete kunnen riskeren als hij bij zijn klim de kathedraal beschadigd zou hebben.