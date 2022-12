Noortje Palmers: “Het is traditie om in de tweede week van de kerstvakantie te gaan skiën met heel mijn familie. Samen zo’n veertig man” — © Inge Kinnet

Was het mooi? Was het goed? Zeven vrouwen uit het voorbije Billie-jaar blikken terug op hun 2022. Ze vertellen ons waar ze op hopen en waar ze van dromen voor 2023. En hoe ze dat nieuwe jaar inzetten. De Limburgse fotografe Noortje Palmers ging begin 2022 op zoek naar wat mensen uniek maakte, onder andere met een fotoreeks in Billie, vandaag blikt ze terug én vooruit.