Kapitein Eden Hazard stopt bij de Rode Duivels: “Ik ga jullie keihard missen”

“Vandaag draaien we een bladzijde om”, aldus Hazard op Instagram. “Bedankt voor jullie liefde. Bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun. Bedankt voor al die vreugdevolle momenten die we sinds 2008 samen hebben mogen beleven. Vandaag heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn carrière als international. De volgende generatie staat klaar. Ik ga jullie keihard missen…”

Na de 0-0 tegen Kroatië wilde Eden Hazard geen verklaring afleggen in de interviewzone. Zelfs toen een bevriende journalist hem wenkte, keek Hazard niet opzij. Blik op oneindig. In de vestiaire sprak Hazard zich wel uit. Volgens onze bronnen binnen de Rode Duivels en de entourage van de nationale ploeg liet hij meteen na affluiten verstaan dat het zijn laatste wedstrijd als international was.

Het afscheid van Hazard is het einde van een tijdperk. De aanvoerder was er voor het eerst bij eind 2008. Hij viel als 17-jarige jongen in tegen Luxemburg (1-1). Uiteindelijk speelde hij 126 interlands, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 36 assists.

Wat nu?

Met zijn afscheid als international wil Hazard mogelijk zijn clubcarrière nieuw leven inblazen. Bij Real Madrid is zijn situatie wegens een gebrek aan speelminuten stilaan uitzichtloos geworden. In alle competities samen kwam Hazard dit seizoen voor Real niet verder dan 229 minuten in zeven duels. Daarin liet hij één doelpunt en één assist optekenen. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september tegen Mallorca en in de pikorde is hij intussen voorbijgegaan door Rodrygo, Marco Asensio en Mariano Diaz. Recordaankoop Hazard onderstreepte in aanloop naar het WK nog maar eens niet van plan te zijn de Spaanse hoofdstad vroegtijdig te verlaten. Hij heeft er nog een lucratieve overeenkomst tot medio 2024. “In een vertrek heb ik geen zin. Maar die beslissing ligt niet alleen bij mij. We zullen zien wat er na het WK gebeurt”, klonk het.