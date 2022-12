De blauw-zwarte molen blijft op volle toeren draaien: Club Brugge boekt 4,1 miljoen euro winst in seizoen 2021-2022

In het vorige seizoen (2021-2022) boekte Club Brugge 4,1 miljoen euro winst. Dat blijkt uit de jaarrekening die online te raadplegen is. Een stijging tegenover het seizoen voordien (2020-2021), toen de winst 1,9 miljoen bedroeg.

Het positieve cijfer weerspiegelt de fikse stijging in bedrijfsopbrengsten, van 102 naar 135 miljoen – een record. Uiteraard stegen ook de totale kosten. Vooral door de hogere lonen van spelers en kosten van technische staf: van 31 naar 43 miljoen. Het eigen vermogen bedroeg na afsluiten van het boekjaar 70,2 miljoen, tegenover 46 miljoen het jaar voordien.

Inbegrepen in deze jaarrekening is onder meer de uitgaande toptransfer van Odilon Kossounou naar Leverkusen. Niet inbegrepen, dat is voor het volgende boekjaar: de nog lucratievere deal van Charles De Ketelaere en de enorme inkomsten uit de huidige Champions League-campagne.

Eerder deze week raakte bekend dat AA Gent in het seizoen 2021-2022 nog 6 miljoen euro verlies leed.