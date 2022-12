Nederlandse darter doet bijnaam alle eer aan en haalt vlak voor WK keihard uit naar de wereldtop: “Een hoop slapjanussen”

Binnen een week gaat in Londen het WK darts van start. Drie Belgen zijn erbij en twaalf Nederlanders, waaronder Vincent van der Voort. En die haalde deze week in podcast eens lekker uit.

De 46-jarige ‘Dutch Destroyer’ is momenteel de nummer 28 van de wereld en dus een reekshoofd op het WK. Van der Voort stroomt pas in tijdens de tweede ronde, waar Cameron Menzies of Diogo Portela wachten op de boomlange Nederlander.

Die staat er al jaren om bekend nooit een blad voor de mond te nemen, dus dat deed Van der Voort ook niet tijdens een podcast. “Ik weet dat ik anders ben dan anderen en dat voel ik ook”, zei hij. “Heel veel dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zijn voor mij moeilijk. Dat is een continu gevecht, maar ik besef vaak niet wat zogezegd normaal is. Ik krijg regelmatig wel eens te horen dat ik weer iets te grof verwoord heb en er iemand mee geschoffeerd heb. Maar dan denk ik: het is toch zo? Ik zeg dingen niet uit boosheid of frustratie. Het is ergens zelfs jammer dat er niet meer darters zoals mij rondlopen.”

Van der Voort (links) zit samen met vier andere Nederlandse darters in één team: Danny Noppert, Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld. — © EPA-EFE

“Geen kloten”

En daarmee doelt Van der Voort op zijn collega’s. “Ja, weet je… Die topspelers, dat zijn eigenlijk allemaal pratende poppen”, klinkt het. “Ze zijn allemaal bang dat als ze wat negatief zeggen over de PDC (de dartsfederatie, red.) dat ze dan niet meer mogen meedoen aan de Premier League of uit de World Series gehaald worden. De spelers die daarin zitten, zegge dus niks. En de spelers daar net onder, die hebben de hoop dat ze daarbij geraken en zeggen dus ook niks. Dus de enigen die wat roepen, die doen er niet toe. Het is roepen in de woestijn, het heeft geen nut. Dat is wel jammer.”

De Nederlander zit echter vaak aan tafel met toppers, zoals zijn landgenoot Michael van Gerwen. “Ja, dan hoor je heel veel dingen. Tot er dan een interview komt en dan denk: jongens, jullie hebben allemaal géén kloten. Het zijn een hoop slapjanussen bij elkaar. Maar ze komen ermee weg en ze verdienen een hoop geld, dus wie is er dan het slimste misschien?”