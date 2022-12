Politieagent gedood en tien gewonden bij zelfmoordaanslag in Indonesië

Bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau in Bandung, in de Indonesische provincie West-Java, is woensdag een politieagent gedood en zijn verschillende gewonden gevallen. Dat heeft de politie gemeld.

De explosie vond plaats omstreeks 8 uur plaatselijke tijd (2 uur Belgische tijd) in het politiebureau in de wijk Astanaanyar in Bandung, de hoofdstad van de dichtstbevolkte provincie van Indonesië. Ook de zelfmoordterrorist kwam om het leven. Bij de aanval kwam een politieagent om het leven en vielen tien gewonden, onder wie een toevallige passant. Voor hij de bom tot ontploffing bracht, had de terrorist de agenten al aangevallen met een mes.

Een tweede explosief werd later gevonden in de buurt, en veilig tot ontploffing gebracht door de bomopruimingsdienst van de politie. De autoriteiten gaven geen aanwijzingen over het motief voor de aanslag.