Schuur achter huis brandt volledig uit in Lommel-Kolonie

In de Jozef Keelhoffstraat in Lommel-Kolonie is een kleine schuur achter een woning woensdagvoormiddag volledig uitgebrand. Het huis kon gevrijwaard worden.

De uitslaande brand brak rond 9.20 uur uit en ging gepaard met een rookontwikkeling die tot ver in de omgeving zichtbaar was. De brandweer Noord-Limburg had het vuur snel onder controle, maar moest extra voorzichtig te werk gaan. “We hoorden immers duidelijk gasflessen afblazen”, zegt officier Rob Lemkens. “Onze focus lag op het vrijwaren van het huis, want de schuur was al verloren. Uiteindelijk konden we de gasflessen evacueren. We controleren nog wel het dak van het huis, maar alles lijkt erop dat we dit hebben kunnen vrijwaren.” gvb