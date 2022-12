Andy Peelman neemt ontslag bij politie: “Ik ga voluit voor mijn showbizzcarrière”

Andy Peelman werd wereldberoemd in Vlaanderen als politieagent in het VTM-programma ‘De buurtpolitie, maar was zoals bekend al die tijd ook echt een politieagent – weliswaar met loopbaanonderbreking. Maar nu zijn tijdskrediet bijna op is, moet Peelman kiezen. En hij kiest voor zijn showbizzcarrière, zegt hij in TV Familie.