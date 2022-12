Epiphany Vanderhaeghen: “Tradities hebben we niet. Na het overlijden van mijn mama hebben we kerst lang met vrienden gevierd”

Was het mooi? Was het goed? Zeven vrouwen uit het voorbije Billie-jaar blikken terug op hun 2022. Ze vertellen ons waar ze op hopen en waar ze van dromen voor 2023. En hoe ze dat nieuwe jaar inzetten. Restauranthoudster Epiphany Vanderhaeghen sprak in april 2022 nog in Billie over hoe ze alle ballen in de lucht hield met een restaurant en een kersverse tweeling. Vandaag blikt ze terug én vooruit.