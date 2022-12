Toptransfer voor Jordy Croux: 28-jarige Hasselaar tekent bij Japanse bekerfinalist

Jordy Croux heeft een toptransfer gerealiseerd in Japan. De 28-jarige Hasselaar verlaat na twee seizoenen Avispa Fukuoka en tekent een contract van drie jaar bij Cerezo Osaka, de Japanse bekerfinalist van afgelopen seizoen. Croux blijft zo aan de slag in de Japanse hoogste klasse.

“Ik blijf in Japan tot het einde van mijn carrière”, zei Jordy Croux in november nog in onze krant. De 28-jarige flankaanvaller maakte op social media bekend dat hij zijn huidige club, Avispa Fukuoka, na twee jaar zal verlaten. Zijn contract zou eind januari aflopen.

“Beste fans, het is voor mij een moeilijk moment om aan te kondigen dat ik deze mooie club zal verlaten. Avispa Fukuoka was mijn eerste “internationaal” avontuur en ik wil jullie bedanken om mij hier op een mooie manier te verwelkomen. Bedankt voor alle steun die jullie me keer op keer gaven. Dankzij jullie voelde elke keer als thuiskomen.

Mijn vertrek is geen afscheid. Misschien komen we elkaar in de toekomst nog tegen. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Bedankt aan iedereen! Ik zal jullie missen.”

Croux blijft aan wel aan de slag in de Japanse hoogste klasse. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij Cerezo Osaka, de Japanse bekerfinalist van afgelopen seizoen.

Croux begon zijn carrière bij Runkst VV, debuteerde in eerste klasse bij KRC Genk en speelde daarna voor OHL, MVV Maastricht, Willem II en Roda JC.