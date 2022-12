Novak Djokovic opent Australische tour in Adelaide

Novak Djokovic begint in januari op het toernooi in Adelaide aan zijn voorbereiding op de Australian Open, waar hij een tiende titel hoopt te veroveren. Dat hebben de organisatoren woensdag bekendgemaakt.

Het nummer vijf van de wereld miste de vorige editie van de Australian Open. Hij moest na heel wat getouwtrek vlak voor het grandslamtoernooi Australië verlaten aangezien hij niet gevaccineerd was tegen het coronavirus. De 35-jarige Serviër mocht drie jaar het Australisch grondgebied niet meer betreden.

Maar intussen is er in Australië geen vaccinatieplicht meer voor bezoekers. Djokovic kreeg in november een visum en het inreisverbod werd ingetrokken.

© REUTERS

In aanloop naar de Australian Open, voorzien van 16 tot en met 29 januari, neemt de 21-voudige grandslamwinnaar deel aan het toernooi van Adelaide (1-8 januari). Ook Felix Auger-Aliassime (ATP 6), Daniil Medvedev (ATP 7) en Andrey Rublev (ATP 8) tekenen er present, net als tweevoudig Wimbledon-kampioen Andy Murray (ATP 49).