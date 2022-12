OVERZICHT. Op deze schaatsbanen is het glijden en glibberen geblazen

Schaatsen, glibberen, glijden, onderuit gaan en weer opstaan: in de kerstperiode willen wij de ijzers (of wielen) onderbinden. Op deze ijspistes, kunstschaats- en rolschaatsbanen binnen en buiten Limburg beleef je dolle pret.

1. Sint-Truiden

Op de Groenmarkt in Sint-Truiden kan er geschaatst worden op een grote kunstschaatsbaan, met 150 mensen tegelijk. In de kerstboomvormige chalet naast de schaatsbaan kan je terecht voor een hapje en een drankje.

Groenmarkt in Sint-Truiden. Open: 10/12- 8/1. Inkom: 7 euro inclusief schaatsen. Info: www.shopandthecity.be/truiense-nostalgie

© Shop & the City

2. Maaseik

Rond het standbeeld van de Gebroeders Van Eyck op de Markt in Maaseik pronkt een schaatsbaan van 525 vierkante meter, opgebouwd met kunststofpanelen. Voor wie geen zin heeft in een fysieke inspanning, maar wel warm wil blijven, is er de gezellige winterbar van Gastrimon.

Markt in Maaseik. Open: t.e.m. 8/1. Inkom: 7 euro inclusief schaatsen. Info: www.visitmaaseik.be/nl/zien-en-doen/maaseyck-ice

© Tom Palmaers

3. Genk

Ook op de Grote Markt in Genk beleef je schaatsplezier op een synthetische baan van 520 vierkante meter. Naast de schaatsbaan vind je Bar Goud, dé eindejaarshotspot in het centrum van de stad, en een heus winterdorp.

Grote Markt in Genk. Open: 9/12-8/1. Inkom: 7 euro voor volwassenen, 5 euro onder 12 jaar, inclusief schaatsen. Info: www.genk.be/activiteiten/detail/11184/schaatsplezier-op-de-synthetische-schaatsbaan

© Stad Genk

4. Hasselt

In Winterland kiezen ze dit jaar wel voor echt ijs: 1.000 vierkante meter schaatsplezier. Er worden maximaal 200 schaatsers toegelaten op de piste. Zoals elk jaar is de wintermagie omvangrijk: van kerstkraampjes, jeneverbars tot attracties.

Kolonel Dusartplein 36 in Hasselt. Open: t.e.m. 8/1, van 10 tot 22 uur. Inkom: 11 euro, inclusief schaatsen. Info: www.winterland.be

© Sven Dillen

5. Gent

In Gent heb je dit jaar geen handschoenen, sjaal, muts,en extra broek meer nodig. De stad kiest immers niet voor een ijspiste maar een heuse rolschaatspiste: de grootste mobiele baan van het land. Je kan hem uitproberen tijdens Winter in Gent tot en met 31 december.

Poeljemarkt in Gent. Open: t.e.m. 31/12, van 11 tot 22 uur. Inkom: 7 euro, inclusief rolschaatsen. Info: www.visit.gent.be/nl/agenda/rolschaatspiste

© Shutterstock

6. Maastricht

Op de kerstmarkt van Maastricht staat ook dit jaar weer een overdekte schaatsbaan met echt ijs. Nieuw is een kleinere replica van de Sint-Servaasbrug: je kan eroverheen lopen of onderdoor schaatsen.

Vrijthof in Maastricht. Open: t.e.m. 30/12, 10 tot 20 uur. Inkom: 12 euro, inclusief schaatsen. Info: www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht

© Magisch Maastricht Vrijthof - Jean Pierre Geussens

7. Antwerpen

Op de Groenplaats van Antwerpen kan schaatsen op een overdekte piste van maar liefst 1200 vierkante meter. Schaatsen én aperitieven op het terras van de winterbar doe je met een prachtig uitzicht op historische gebouwen.

Groenplaats in Antwerpen. Open: nog t.e.m. 8/1. Inkom: 9 euro voor kinderen, 12 euro voor volwassenen, inclusief schaatsen. Info: www.visit.antwerpen.be/winter-in-antwerpen

© Sigrid Spinnox

8. Brugge

Op het romantische Minnewater in Brugge drijft een duurzame kunstschaatspiste, sfeervol versierd met ontelbare twinkelende lichtjes. Na de inspanning kan je terecht in de aanpalende winterbar.

Minnewater 4 in Brugge. Open: t.e.m. 8/1. Inkom: 7 euro, inclusief schaatsen. Info: www.visitbruges.be/nl/winter/kunstschaatspiste

© Visit Brugge

9. Luik

Op de kerstmarkt in Luik kan je zoals altijd schaatsen, maar je kan er ook glijden of sleeën op de hoge rodelbaan op de Place Saint-Lambert. Als je een kaartje koopt, mag je een kwartier lekker op een sleetje van de baan af.

Place Saint-Lambert in Luik. Open: nog t.e.m. 30/12, van 11 tot 22 uur. Inkom rodelbaan: 5 euro. Info: www.visitezliege.be

© WBT

10. Toverland in Nederland

In Toverland, over de grens in Nederland, kan de ijspret dit jaar niet op. Je kan er bijvoorbeeld een potje curling spelen: een traditionele sport op het ijs. De curlingstenen moeten zo dicht mogelijk in de buurt van het doel komen door de stenen al glijdend over het ijs te laten bewegen.

Toverlaan 2 in Sevenum, Nederland. Open: elke dag van 10 tot 20 uur. Inkom: gratis voor kinderen < 90cm, variërende inkomprijzen vanaf 22 euro per volwassene. Info: www.toverland.com

© RR

11. Keulen in Duitsland

Op de Heumarkt in Keulen staat al sinds eind november een prachtige kunstschaatsbaan, omringd door gezellige kerstkraampjes. Geen zin om te schaatsen maar wel sportief? Dan is een wedstrijdje curling misschien wel iets voor jou.

Heumarkt (Hooimarkt) 55 in Keulen, Duitsland. Open: nog t.e.m. 8/1, 11 tot 22 uur. Inkom: 6 euro voor kinderen, 8 euro voor volwassenen (op weekdagen, 9,5 euro in het weekend), inclusief schaatsen. Info: www.heinzels-wintermaerchen.de/NL_index.html