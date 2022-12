Grote Euromillions-pot valt in Olmense krantenwinkel: 160 deelnemers winnen elk 900.000 euro

De grote Euromillions-pot van meer dan 142 miljoen euro is gewonnen in krantenwinkel De Pershoek in Olmen. Naar verluidt deden 160 klanten van de winkel mee aan de groepsspeelpot. Elk zouden ze dan bijna 900.000 euro winnen.

Met Euromillions was dinsdagavond maar liefst 142.897.164 euro te winnen. De winnende nummers waren 12 - 20 - 25 - 26 - 27, de sterren 8 en 12. En die hadden ze juist in de krantenwinkel in Olmen. 142.897.164 euro gedeeld door 160 is 893.107 euro.