NBA. Sterke Donovan Mitchell helpt Cleveland voorbij LA Lakers, Luka Doncic dolt met briljante assist in zege

De Lakers maakten na drie opeenvolgende zeges opnieuw kennis met een nederlaag. Dat was grotendeels te wijten aan Donovan Mitchell, die bij de thuisploeg goed was voor 43 punten. Bij de Lakers speelde de zieke Anthony Davies slechts acht minuten, LeBron James liet 21 punten en 17 rebounds optekenen.

In de Eastern Conference is Cleveland derde met 16 zeges in 25 wedstrijden. De Lakers staan in het Westen pas op de 13e stek (10z-13n)

In de Western Conference won Dallas met één punt verschil van Denver: 115-116. Luka Doncic lukte een triple-double (22 punten, 12 assists en 10 rebounds) bij de Mavericks. Tim Hardaway Jr. voegde daar 29 punten aan toe. In de stand is Dallas zevende (13z-11n), twee plaatsen lager dan de Nuggets (14z-10n).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Detroit haalde het in het Oosten met 96-116 van Miami. Detroit is 14e (7z-19n), Miami 11e (11z-14n).