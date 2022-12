Man duwt na vijf maanden eindelijk op “mysterieuze knop”, en ontdekt dat de gevolgen groot zijn

Een Amerikaanse man heeft na vijf maanden eindelijk gevonden waar een mysterieuze knop voor diende. De man nam in juni een kruidenierszaak over en zag dat er bij de kassa een mobiele knop lag, maar deed er nooit iets mee. Tot hij zijn nieuwsgierigheid eind november niet meer kon bedwingen. Hij duwde op de knop, maar er gebeurde niks. “Het maakt geen geluid, er ging niks open of aan… Ik dacht dat het nutteloos was”, klinkt het. Niet veel later werd echter duidelijk wat het was: de politie stond aan zijn deur, want hij had een stil alarm gebruikt. “Ik kwam er voor één keer af met een waarschuwing, maar als ik het nog eens gebruik zonder reden, schrijven ze mij een boete voor.”