Duitse politie pakt 25 rechts-extremisten op die parlement wilden bestormen en staatsgreep wilden plegen

In Duitsland zijn woensdagochtend vijfentwintig rechts-extremisten opgepakt die een staatsgreep zouden hebben willen plegen. Dat heeft een woordvoerder van het federale parket bekendgemaakt. Duitse politieagenten voeren momenteel invallen uit in elf van de zestien Duitse deelstaten, als onderdeel van een grote operatie.

Volgens de Britse openbare omroep BBC wilde de groep de Reichstag bestormen en een staatsgreep plegen. De groep zou in totaal bestaan uit 50 mannen en vrouwen die de Duitse republiek willen vervangen door een staat gemodelleerd naar het Duitse keizerrijk zoals dat in 1871 werd gesticht. Een 71-jarige man die bekendstaat als ‘prins Heinrich XIII’ zou centraal staan in hun plannen.

Het zou deels gaan om leden van de Reichsbürger-beweging. Die beweging erkent de legitimiteit van de Duitse staat niet. De leden staan bekend om hun racistische complottheorieën, weigeren vaak belastingen te betalen, verzamelen massaal illegale wapens, en pleegden in het verleden verschillende gewelddadige aanslagen.

De beweging bestaat verder uit kleinere groepen, met namen zoals ‘Confederatie van het Duitse Rijk’ of ‘Koninkrijk Duitsland’. De Duitse binnenlandse inlichtingendienst schat dat de beweging ongeveer 21.000 aanhangers telt.