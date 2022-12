WK gewichtheffen: Nina Sterckx wordt zesde met nieuwe Belgisch record

Nina Sterckx is dinsdag op het WK gewichtheffen in het Colombiaanse Bogota als zesde geëindigd in de categorie tot 49 kg. De twintigjarige Sterckx haalde 89 kg in het trekken (snatch) en 104 kg in het stoten (clean and jerk). Ze kwam uit op een totaal van 193 kg en verbeterde zo haar Belgisch record.