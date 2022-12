Dit zeggen de cijferfetisjisten: Brazilië in de WK-finale lijkt een zekerheidje, Engeland minder kans op wereldtitel dan Nederland

Volgens hen heeft Brazilië het meeste kans op de wereldtitel, wat nummer zes zou zijn. De Goddelijke Kanaries krijgen van Gracenote 25 procent kans. Dat is vijf procent meer dan Argentinië. De rest speelt eigenlijk voor niet mee voor de knikkers. Portugal is derde met 13 procent, voor Frankrijk én Nederland met (11 procent). Engeland (10 procent), Kroatië (6 procent) en het verrassende Marokko (5 procent) sluiten de rij.

Het gekke is dat Brazilië en Argentinië elkaar in de halve finales kunnen treffen, waardoor een van de twee topfavorieten dus zou afvallen. Wat is volgens Gracenote dan de meest logische finale? Wel: Brazilië - Portugal. Voor Brazilië - Frankrijk en Brazilië - Engeland. Gevolgd door dezelfde combinaties met Argentinië. Opvallend is dat het statistieken bureau meer kansen toedicht aan een finale tussen Brazilië en Marokko dan eentje met Nederland.

