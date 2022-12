Vrouw ‘met looks van Doortje’ die valse taartenverkoop organiseerde, staat op camerabeelden

De vrouw die heel wat mensen oplichtte met een valse taartenverkoop in Berlaar en omgeving is nog niet gevat. De politie heeft ondertussen wel camerabeelden ontvangen, die aan de politiezones van de hele provincie bezorgd zullen worden.

De onbekende vrouw gaf een betrouwbare en vriendelijke indruk toen ze de voorbije weken van deur tot deur ging om taarten te verkopen. Ze was deftig gekleed en had volgens sommigen ‘de looks van Doortje’, een personage uit FC De Kampioenen. Het geld, 10 euro per taart, zou gaan naar vakanties voor kinderen met een beperking. Ze gebruikte de naam en het logo van de vzw Hartekamp, maar had in feite niets met de vereniging te maken. De vereniging organiseerde trouwens nog nooit een taartenverkoop.

Nog maar drie klachten

Haar klanten bleven in het laatste weekend van november allemaal op hun honger zitten: geen enkele taart werd geleverd. De dagen erna maakten tientallen inwoners van Berlaar kenbaar dat ze een taart hadden besteld. Ook waren er meldingen uit buurtgemeenten Nijlen, Lier en Putte. Vorig jaar zou de dame in Heist-op-den-Berg identiek hetzelfde hebben gedaan.

De vzw Hartekamp riep op om klacht in te dienen bij de lokale politie en ook de politiezone Berlaar-Nijlen deed zelf ook een oproep op Facebook. “Wij verzoeken alle gedupeerden om klacht in te dienen”, klonk het.

Dat laatste is nog niet massaal gebeurd. “We hebben momenteel maar drie klachten genoteerd”, zegt zonechef Jan Van Asch. “De bereidheid om aangifte te doen is wellicht laag omdat veel mensen dat niet de moeite vinden voor 10 euro.”

Nog niet geïdentificeerd

De politie vroeg ook om bruikbare bewakingsbeelden te bezorgen van de dame. Dat leverde al wel iets op. “We hebben camerabeelden ontvangen waarop de persoon herkenbaar te zien is. Voorlopig hebben we de verdachte nog niet kunnen identificeren. De beelden worden nu verspreid naar alle politiezones van de provincie Antwerpen. We hopen dat bijvoorbeeld een wijkagent haar zou herkennen”, zegt Jan Van Asch.

De beelden zullen voorlopig niet publiek verspreid worden. “Gezien het beperkte aantal aangiftes is de kans klein dat het parket dat zal doen”, klinkt het bij de politie. Het onderzoek loopt verder.