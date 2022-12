10.000 euro voor tip die leidt tot arrestatie van ontsnapte Nederlandse gangster die zich mogelijk in België verschuilt

De 27-jarige Sherwin Benshomin Windster ontsnapte op dinsdag 21 juni 2022 uit een forensisch psychiatrische instelling voor criminelen in het Nederlandse Nijmegen. Daar zat hij een straf uit voor onder meer een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een dode viel.

“Hij zou mogelijk in België verblijven of hebben verbleven, of door België zijn gereisd op weg naar een andere bestemming”, aldus de federale politie. Windster is 1,74 meter lang, heeft twee gouden tanden, en een tatoeage op de borst. De foto’s werden echter genomen vlak voor zijn ontsnapping, het is dus mogelijk dat hij zijn uiterlijk heeft veranderd of zich vermomt.

Het Nederlandse gerecht heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de daadwerkelijke arrestatie van de man. Hebt u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie op het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook reageren via het gratis telefoonnummer 0800 30 30 0.