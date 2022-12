De trieste WK-aftocht van Cristiano Ronaldo: Portugese fans groeten en dan eenzaam de kleedkamers opzoeken

Op de bank gezet door de bondscoach, 17 minuten mogen invallen en z’n vervanger een hattrick zien scoren. Het was niet meteen de beste WK-avond van Cristiano Ronaldo, ondanks de kwalificatie van Portugal voor de kwartfinales. CR7 ging na afloop wel de Portugese fans groeten, maar zocht daarna snel de catacomben op terwijl zijn ploegmakkers nog wat nagenoten op het veld. Bij zijn eenzame aftocht kon er ook geen blik of handdruk af voor bondscoach Fernando Santos.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al bleef de stervoetballer op zijn sociale media wel positief na de WK-triomf. “Een ongelooflijke dag voor Portugal. Wat een historisch resultaat in de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Een geweldige prestatie van een team dat barst van het talent. Proficiat aan onze selectie. De droom is nog intact. Tot het einde! Komaan Portugal!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Portugese bondscoach prijst “houding en concentratie” van zijn spelers

Na de 6-1 overwinning van Portugal in de achtste finale op het WK tegen Zwitserland had bondscoach Fernando Santos niets anders dan lof voor zijn spelers. Hij prees hun “houding en concentratie”. De komende dagen mag hij zijn team klaarstomen voor de kwartfinale tegen Marokko. “Het is belangrijk om ons nu in kalmte voor te bereiden.”

“Een geslaagde avond”, zei Santos over de zware cijfers in de wedstrijd tegen de Zwitsers. “Het was een geweldige wedstrijd”, klonk het voorts iets enthousiaster.

Hoewel de spelers na de wedstrijd mochten juichen, was de sfeer voor de aftrap minder uitbundig. Voor het eerst sinds 2008 koos Santos ervoor om sterspeler Ronaldo niet te laten starten in de basis. De bondscoach maakte achteraf weinig woorden vuil aan zijn gewaagde beslissing. “Ik heb het al gezegd en ga het niet nog eens uitleggen. Ronaldo en Ramos zijn verschillende spelers.”

Ook Pepe, de met zijn 2-0 de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van een WK, wilde weinig kwijt over de keuze van de bondscoach. “Cris weet heel goed en de coach heeft het ook nog eens nadrukkelijk gezegd: het belangrijkste op dit toernooi, dat zijn ‘wij’. Het is een keuze van de coach en wij moeten die beslissing respecteren.”

© AFP

De Portugese middenvelder Otavio gaf op de persconferentie toe al bezig te zijn met de wedstrijd van zaterdag. “We speelden een geweldige wedstrijd en iedereen droeg daar aan bij. Maar nu staan we in de kwartfinale tegen Marokko. We willen winnen en ons kwalificeren voor de halve finale, maar eerst moeten we Marokko kloppen. Als zij zich konden kwalificeren omdat ze sterk genoeg zijn om Spanje te kloppen, dan mogen we niet te vroeg juichen. Elk team is nu een lastige tegenstander, het zal ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd worden”, klonk het.