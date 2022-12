Mensheid is “massavernietigingswapen” geworden, zegt VN-topman op COP15

De mensheid is “een massavernietigingswapen” geworden en het is tijd dat we de “oorlog tegen de natuur” staken. Dat heeft de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres dinsdag gezegd bij de start van een top over biodiversiteit.

In het Canadese Montréal vindt de vijftiende VN-top over biodiversiteit plaats. De inzet is groot: vertegenwoordigers uit bijna 200 landen moeten het eens worden over een nieuw akkoord dat de biodiversiteit, die op alle continenten aan het afnemen is, tegen 2030 beschermt.

“Met onze grenzeloze honger naar ongecontroleerde en ongelijke economische groei, is de mensheid een massavernietigingswapen geworden”, zei de VN-topman bij de start van de conferentie. “We leven vandaag niet in harmonie met de natuur.”

Speech Trudeau verstoord

De openingstoespraak van de Canadese premier Justin Trudeau werd verstoord door een tiental vertegenwoordigers van lokale inheemse volkeren. Zij hielden een spandoek omhoog waarop ze een “ecocide” tegen de autochtone bevolking aan de kaak stelden.

