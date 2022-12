Minstens zes doden bij aanval op soldaten in Colombia

Bij een aanslag in het zuidwesten van Colombia zijn minstens zes soldaten om het leven gekomen. Dat heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro dinsdag meegedeeld.

Volgens de president zaten vroegere Farc-rebellen achter de aanval in het conflictgebied Cauca. Daar wordt strijd gevoerd om controle over de drugssmokkel. Petro verzekerde dat de veiligheidstroepen in de regio actief blijven.

Colombia wordt al ruim een halve eeuw geplaagd door gewapende conflicten tussen het leger, guerrillagroepen en paramilitairen.

De grote rebellenorganisatie Farc sloot in 2016 wel vrede met de regering, waardoor de veiligheidssituatie in het land verbeterde. Duizenden Farc-dissidenten blijven echter strijden tegen de regering.

Colombia geldt als belangrijkste herkomstland van cocaïne. Een groot deel wordt naar de Verenigde Staten gesmokkeld, maar ook in Europa zijn de voorbije jaren recordhoeveelheden in beslag genomen.