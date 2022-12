Midterms: Democraat Warnock wint senaatszetel in Georgia

De Democraat Raphael Warnock uit Georgia behoudt zijn zetel in de Amerikaanse Senaat. Dat zeggen Amerikaanse media op basis van gedeeltelijke kiesuitslagen. Warnock nam het in de tweede ronde van de verkiezing op tegen de Republikeinse ex-Americanfootballspeler Hershel Walker, die gesteund werd door Donald Trump.

In de eerste ronde behaalde Warnock 49,4 procent en Walker 48,5 procent. In Georgia moet een kandidaat echter 50 procent van de stemmen halen om verkozen te worden. Een derde kandidaat ging toen met 2,1 procent van de stemmen lopen.

De tweede ronde, waarbij de twee het rechtstreeks tegen elkaar opnamen, vond dinsdag plaats. Die is volgens de Amerikaanse zenders CNN en NBC uitgedraaid op een overwinning voor de Democraat. De gezaghebbende Associated Press meldt dat met 96 procent van de stemmen geteld, Warnock 50,8 procent binnenhaalde, terwijl Walker het met 49,2 procent moest stellen.

De partij van president Joe Biden versterkt zo haar meerderheid in de Senaat, met 51 zetels tegen 49. Als er een ex aequo is bij een stemming, hakt de vicepresident – de Democrate Kamala Harris – de knoop door.

Met 75 procent van de stemmen geteld, staat Warnock voorlopig aan de leiding met 50,6 procent, Walker staat op 49,4 procent.

Het is al duidelijk dat de Democraten hun meerderheid in de Senaat behouden, maar zij kunnen die meerderheid met een zetel in Georgia nog vergroten.

Op papier leek Warnock de logische winnaar, aangezien Walker geen enkele politieke ervaring heeft en tijdens de campagne verschillende keren in opspraak kwam. Walker kreeg de steun van oud-president Donald Trump.