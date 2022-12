Staking in gevangenissen van Haren en Lantin

In de gevangenis van Haren wordt woensdag gestaakt. Dat kan gevolgen hebben voor het transport van de verdachten naar het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, maar de liberale vakbond VSOA zegt dat het transport niet bewust tegengehouden zal worden. Ook in de gevangenis van Lantin wordt gestaakt.

De staking in Haren zou gevolgen kunnen hebben voor het transport van de terreurverdachten, maar “wij gaan ze niet blokkeren en verhinderen om naar het proces te gaan”, verzekert Stijn Van den Abeele van VSOA Gevangenissen. “Het is aan de directie om te kijken of het mogelijk is qua veiligheid om dat te laten doorgaan. De gedetineerden moeten door de gevangenismedewerkers klaargemaakt worden en naar de transportwagens gebracht worden”, legt hij uit.

De staking in de gevangenis van Haren valt samen met die van de federale ambtenaren. Er is ontevredenheid dat de regering een loonsverhoging heeft uitgesteld en er langer op maaltijdcheques gewacht moet worden.

“Dat is allemaal mooi meegenomen in deze tijden. Voor de gevangenissen kan het een boost geven om extra kandidaten te vinden die willen solliciteren. Al is tot op heden de uitstroom groter dan de instroom”, zegt Van den Abeele.

Kinderziektes in Haren

De staking wordt vooral gebruikt om de werkomstandigheden in de nieuwe gevangenis van Haren aan te kaarten. Het huidige personeel dat overkomt vanuit de gevangenissen van Vorst, Berkendael en Sint-Gillis zou niet weten wat het moet doen.

“Het punt blijft hetzelfde: Haren is te vroeg opengegaan. Het zijn allemaal kinderziektes die in het gebouw zitten. De gevangenis van Beveren is bijna twee jaar lang getest zonder gedetineerden en met personeelsleden. Alle bewegingen en activiteiten waren daar al doorlopen en dat is in Haren niet gebeurd”, besluit Van den Abeele.