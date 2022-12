Oorlog in Oekraïne domineert Google-zoektermen in 2022

De oorlog in Oekraïne, Tomorrowland, Jeffrey Dahmer en Camille Dhont behoren tot de populairste Google-zoektermen van 2022 in België. Dat blijkt uit de meest trending zoekopdrachten van de internetgigant.

Covid-19 verdween dit jaar stilaan naar de achtergrond, en de oorlog in Oekraïne ging de zoekresultaten beheersen. ‘Oekraïne’ was de meest trending zoekopdracht van 2022, gevolgd door het online gezondheidsportaal Mijn Gezondheid, VRT Max, Iphone 14, en klimaatverandering.

Ook de waarom-vragen die aan Google gesteld worden, gingen opvallend vaak over de oorlog. ‘Waarom valt Poetin Oekraïne binnen?’ is dan ook de meest trending waarom-zoekopdracht van het jaar. Maar Belgen richtten zich zoals altijd ook met een aantal verrassende vragen tot Google, zoals ‘Waarom zijn cornflakes uitgevonden?’ en ‘Waarom zijn bananen krom?’. De meest trending wat- en hoe werkt-vragen tonen dan weer een interesse in ‘klimaatvriendelijke’ alternatieven zoals een warmtepomp en een wadi, een bekken dat water kan vasthouden maar ook infiltreren en zo helpt bij droogte of wateroverlast.

Dit jaar werd er, in tegenstelling tot de voorbije twee jaar, opnieuw meer gezocht naar dingen die opnieuw mogen. Vooral muziekfestivals en optredens scoren sterk, waarbij Tomorrowland de eerste prijs wegkaapt, gevolgd door Werchter Boutique en Pukkelpop. Opvallend is ook dat TicketSwap, de website waarop je onder meer concert- en festivaltickets kunt kopen en verkopen, trending was dit jaar.

Ook binnenshuis zochten Belgen entertainment op. In de categorie van de meest trending series, tv-shows en films staat de Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op de eerste plaats. De sciencefiction-horrorserie van Netflix ‘Stranger Things’ veroverde een tweede plaats, gevolgd door de recent verschenen Vlaamse film ‘Zillion’. Op het vlak van games blijkt het woordraadspel ‘Wordle’ de meest trending zoekopdracht, gevolgd door het Zuid-Koreaanse ‘Lost Ark’ en ‘FIFA 23’.

2022 is ook in België het jaar waarin het proces Depp vs. Heard op de voet gevolgd werd. De Amerikaanse acteur Johnny Depp en actrice Amber Heard staan respectievelijk op één en twee in de top drie van meest trending internationale persoonlijkheden, gevolgd door de Ierse zanger Johnny Logan. De meest trending nationale persoonlijkheid van 2022 is zangeres en actrice Camille Dhont, op de voet gevolgd door Zillion-oprichter Frank Verstraeten.

Het voorbije jaar moesten de Belgen ook afscheid nemen van een aantal bekende namen, wat zich reflecteert in de meest trending zoekopdrachten. Niet Queen Elizabeth II, maar Gaspard Ulliel, de Franse acteur die omkwam in een ski-ongeval, voert de lijst aan. Queen Elizabeth II volgt na hem. Op nationaal niveau bleken Belgen erg begaan met het afscheid van Natacha De Crombrugghe.