Belg wint superjackpot bij EuroMillions: landgenoot 142 miljoen euro rijker

De jongste jackpot van EuroMillions gaat naar een Belg. De man of vrouw heeft als enige de vijf juiste cijfers en twee sterren aangeduid en wint een bedrag van 142.897.164 euro. Dat meldt de Nationale Loterij dinsdagavond.

12, 20, 25, 26, 27 en de sterren 8 en 12: de landgenoot die dinsdag met deze combinatie speelde met EuroMillions, is ruim 142 miljoen euro rijker. Toch is het niet de grootste loterijwinst ooit die een Belg heeft behaald: in 2016 ging een gelukkige winnaar al aan de haal met 168 miljoen euro. Eerder won iemand uit de omgeving van Tienen ook al 100 miljoen euro.

Als de winnaar met zijn of haar biljet naar de winkel gaat, en dat ingeeft, komt er een winnend geluid, en verschijnen er sterretjes op het scherm, plus het telefoonnummer van de cel winnaars­begeleiding van de Nationale Bank. Dan wordt een afspraak gemaakt, nog steeds zonder dat het precieze gewonnen bedrag bekend­gemaakt wordt. De krantenwinkel zélf weet dit ook niet.

De Nationale Loterij raadt winnaars aan om anoniem te blijven. “Mensen beseffen ook wel dat hen iets speciaals overkomen is, en dat ze daar heel bewust mee moeten omgaan”, luidt het bij de Nationale Loterij. “Wij vragen hen ook om vooral rustig te blijven. Voor zover dat mogelijk is, natuurlijk.”

EuroMillions bestaat sinds 2004 en is een samenwerking van negen Europese loterijen, die zo hogere winstbedragen willen uitkeren dan mogelijk is via de ­nationale trekkingen.

