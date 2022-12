Boksen staat vooralsnog niet op programma van Olympische Spelen in Los Angeles

Boksen dreigt nog steeds te ontbreken op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het Internationaal Olympisch Comité is er nog steeds niet van overtuigd dat de gevraagde “drastische cultuurverandering” binnen de internationale boksbond IBA plaatsvindt.

Het IOC blijft zich zorgen maken over het bestuur van de bond en het gebrek aan financiële transparantie en duurzaamheid, zo liet IOC’s sportdirecteur Kit McConnell na een vergadering van het dagelijks bestuur weten. Bovendien zouden in het verleden bokspartijen zijn gemanipuleerd en is de IBA, geleid door de Rus Oemar Kremlev, afhankelijk van geld van de Russische energiegigant Gazprom. “Om die redenen is het IOC niet in staat het standpunt met betrekking tot de opschorting van de erkenning van de IBA te herzien”, zei McConnell.

Het IOC heeft de IBA al in 2019 een schorsing opgelegd en heeft de boksbond de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden op de Spelen van Parijs 2024 ontnomen. Het hoogste sportorgaan zegt de evolutie binnen de IBA te blijven volgen en op basis daarvan te zullen overwegen de boksbond alsnog weer te erkennen.