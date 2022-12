Maasmechelen

Het feest na de overwinning van Marokko is dinsdagavond uit de hand gelopen op de Pauwengraaf in Eisden. Ondanks de regelmatige patrouilles werd het etalageraam Albano, een winkel waar ze naaimachines verkopen, door vuurwerk vernield. Of er verdachten werden gearresteerd, kon rond 22 uur niet worden bevestigd. jth