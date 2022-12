Trotse Dario Gjergja stunt in Istanboel met Filou Oostende, dat zich plaatst voor de play-ins: “Dit is een fantastische zege”

In twaalf duels met Turkse teams in de Champions League is dit pas de tweede overwinning van Oostende, maar het is er een die heel Europa verrast. In combinatie met de 101-79-nederlaag van Legia Warschau bij Hapoel Holon is Oostende nu al zeker van de play-ins begin 2023.

“Dit is een schitterende prestatie van het hele team na een goede voorbereiding met enkele knappe trainingen. We zijn het trouwens gewend om close games te spelen, zoals die van vorige vrijdag in Bergen. Eenvoudig was het echter niet in Istanboel. Iedereen heeft een tandje bijgestoken om hier het laken naar ons toe te trekken”, reageert Tre’Shawn Thurman, die naast zeven rebounds en drie steals vooral opviel met zijn season-high van 26 punten aan 84 procent (8 op 9 tweepunters, één op twee bommen en zeven op acht vrijworpen). Negen stuks daarvan scoorde hij in het vierde bedrijf.

Achttien assists na de rust

“Ik ben heel trots op deze spelersgroep”, bekent coach Dario Gjergja. “Na vijf minuten in het derde kwart leken we nochtans definitief af te haken. Snel leden we vijf balverliezen en de achterstand groeide bij 54-41 uit tot dertien punten. Zelf werkten we niet goed af, maar we bleven wel één geheel vormen en we verloren de focus niet. We beseften dat je de kloof van dertien punten naar vijf punten kan doen slinken in twee minuten. Dat geloof hielp ons. We begonnen beter te verdedigen en te lopen. We bleven geduldig en lieten ons de bal niet zomaar ontfutselen. Enkele gemakkelijke korven in transitie schonken ons nieuw vertrouwen. Drie driepunters waren echte sleutelmomenten. Wanneer we terug in de wedstrijd kwamen, begonnen we te geloven dat er iets mogelijk was. Ik ben niet alleen tevreden met de zeventien op achttien vrijworpen die we maakten, maar ik ben vooral trots op de achttien assists in de twintig minuten van de tweede helft. We verdeelden de bal over vele handen en scoorden vlot. Niet alleen Thurman, maar ook Buysse, Gillet en Van der Vuurst stonden aan het kanon in de slotfase. Dit is een fantastische zege voor ons. Ik wens Galatasaray wel een plaats in de Final Four toe. Daartoe heeft dit team de mogelijkheden”, besluit Gjergja.