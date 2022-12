Engie veegt pistes van tafel om kerncentrales tijdens moeilijke winters weer aan te leggen

Kerncentrales na 2025 even tijdens de winter laten draaien, dat is zo goed als onmogelijk. Dat zegt Engie/Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales. De energiegigant veegt zo de pistes van tafel die binnen de regering circuleren om mogelijke black-outs te vermijden tijdens de winter ‘25-‘26. Ook het langer openhouden van de oudste kerncentrales, iets waar de liberalen en cd&v voor ijveren, is volgens Engie bijzonder moeilijk.