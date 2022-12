Uitbundig feest na overwinning Marokko eindigt in Brussel met waterkanon en traangas

Er waren vlaggen, toeters, vuurpijlen en uitbundige mensen. En toen was er een waterkanon. De overwinning van Marokko tegen Spanje leidde enkele uren na de laatste strafschop toch tot grimmige toestanden in Brussel. De feestvierders waren met meer en even leek de ketting te gaan winnen. Maar gezellig was het niet.

Na de wedstrijd van Marokko tegen onze Rode Duivels was het grondig foutgelopen in Brussel. En in aanloop naar de achtste finale tegen Spanje werd er opgeroepen om in Antwerpen de Meir op stelten te zetten. De politie was dus massaal aanwezig, winkels gingen vroeger dicht. Zelfs in Kortrijk was er opgeroepen om amok te maken tijdens en na de wedstrijd.

In Brussel had Hicham Achrayah (48) van café Tetouan extra vrienden opgetrommeld. Hij zou net als tijdens de vorige wedstrijd tegen Canada een mensenketting organiseren, om politie en relschoppers uit elkaar te houden.

Vlaggen, zingen en vuurwerk

Meteen nadat de strafschoppenreeks tussen Marokko en Spanje afgelopen was, trokken honderden supporters naar de Lemonnierlaan om de overwinning te vieren. Op een paar minuten tijd was de brede laan helemaal vol. Vlaggen, zingen, dansen, trommelen, vuurwerk. Ontzettend veel vuurwerk. En uiteraard: toeterende auto-caravanen. De sfeer was uitbundig en de politie kon zich vanop een afstand opstellen en de festiviteiten laten begaan.

© Ivan Put

Op een gegeven moment begaf een combi van de politie zich plots door de menigte en dat gooide wat olie op het vuur van de feestende menigte. Enkele heethoofden sloegen met hun vuisten op de combi en iemand schoot zelfs vuurwerk af richting het voertuig, terwijl er nog heel wat supporters rond stonden.

Mensenketting en waterkanon

Aan de kant van de Lemonnierlaan richting de Beurs had de oproerpolitie zich intussen opgesteld. Enkele meters voor de politie uit maakten Marokkaanse supporters opnieuw een mensenketting om de gemoederen te bedaren. Toch probeerden enkele personen de hekken van de werf van de nieuwe metrolijn 3 omver te duwen en werden er ook enkele stenen naar de politie gegooid.

Tegen 20.30 uur zette de politie op de Lemonnierlaan het waterkanon in. Er werd ook traangas gebruikt. Wat verderop sloegen de vlammen hoog op uit een afvalcontainer. De feestsfeer was plots ver weg. De politie kwam langs beide kanten, waardoor de relschoppers en de mensen die een ketting wilden vormen met elkaar vermengd raken. Er volgde een kat- en muisspel met wellicht enkele honderden amokmakers, de politie ging over tot arrestaties.

Ook de Marokkofans die alles in toom wilden houden, gaven niet af. “Pas avec nous”, niet met ons, scandeerde de mensenketting richting amokmakers.

© BELGA

Preventief afgesloten

De Brusselse politie laat weten dat ze de Zuidlaan en de Hallepoorttunnel rond 19 uur preventief afsloten voor het verkeer. “Na de wedstrijd was er vooral sprake van een grote toeloop van feestvierders. De ouderen uit de wijk hebben net als vorige donderdag een ketting gevormd en de gemoederen proberen te bedaren zolang als mogelijk”, klinkt het in een persbericht.

“Nadat het een tijd rustig is verlopen, zijn we onmiddellijk tussengekomen ingevolge het gooien van projectielen naar de ordediensten waarbij gebruik gemaakt werd van traangas in de buurt van het Zuidstation.”

© BELGA

De politie spreekt zelf niet over een waterkanon, maar een sproeiwagen. “Omstreeks 20.35 uur werd een container in brand gestoken op de Poincarélaan”, zegt de politie nog. “Om de brand te blussen werd gebruik gemaakt van een sproeiwagen in afwachting van de komst van de brandweer. Er werd nadien overgegaan tot het aanhouden van de personen in de desbetreffende zone.”

(jcd,aba,blg)