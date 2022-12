Man laat zijn vrouw schrikken, maar krijgt bijna hamer tegen het hoofd: “Had betere timing moeten kiezen”

Mopjes uithalen met elkaar, dat is het ding van dit Amerikaans koppel. Maar toen de man donderdag zijn vrouw wilde laten schrikken, liep het bijna mis. “Ik had het masker aangetrokken van ons kind en wachtte tot ze naar de gang kwam”, begint hij. “Ik liet haar schrikken, maar kreeg net geen hamer tegen mijn hoofd. Ze was lijstjes aan het ophangen, ik had een betere timing moeten kiezen”, klinkt het.