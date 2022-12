Drie jaar ‘in the making’, en eigenlijk zelfs 38.000 jaar. Met ‘Het verhaal van Vlaanderen’ pakt de VRT uit met een van haar grootste projecten ooit. Niet enkel op tv, want de historische docureeks met Tom Waes (54) duikt ook op in de klas, op de radio en onder de kerstboom. Zelfs Suske en Wiske doen mee.