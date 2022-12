Hoe prinses Astrid keer op keer geslaagde statements maakt met haar outfits tijdens buitenlandse reizen

“Je goed kleden is een vorm van goede manieren”, zei ontwerper Tom Ford ooit. “Daarmee toon je respect voor wie ook je pad zal kruisen.” Goede raad, die onze eigen prinses Astrid, momenteel op handelsmissie is in Japan, ter harte neemt. Zo koos ze op de openingsreceptie voor een creatie van Dries Van Noten, die naadloos aansluit bij de tradities van de Japanse cultuur. En het is niet de eerste keer dat de jongere zus van koning Filip het gastland subtiel eert met haar kledingkeuze.