Man wordt wakker in lijkzak, maar sterft twee dagen later alsnog

Een Braziliaanse man die verkeerdelijk doodverklaard was in het ziekenhuis en even later wakker werd in een lijkzak, is twee dagen later alsnog overleden.

In februari werd José Ribeiro gehospitaliseerd met tongkanker. Negen maanden later, op 29 november, werd de 62-jarige man doodverklaard in het ziekenhuis in het Braziliaanse Uruacu. Zijn lichaam werd in een lijkzak gestopt en hij werd naar het funerarium gebracht, waar de zak met zijn lichaam erin in de koelruimte gestopt werd.

Toen een werknemer vijf uur later het lichaam uit de koelkast haalde om het op te maken voor de wake, zagen de aanwezigen – onder wie zijn familie – plots dat de ogen van de man open waren. Hij kon op dat moment amper nog ademen en vocht daarna voor zijn leven, maar overleed twee dagen later dan toch. Dat heeft zijn zus Aparecida Ribeiro gezegd aan Braziliaanse media. De doodsoorzaak was onderkoeling.

De dokter die de overlijdensakte ondertekend had, is geschorst en wordt onderzocht voor poging tot moord. “Het is ongelooflijk wat hier gebeurd is”, zegt Aparecida. “Mijn broer heeft vijf uur lang in een lijkzak gelegen in de koude. Zo’n situatie is niet aanvaardbaar.”